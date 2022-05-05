Путин тепло поздравил премьера Израиля с Днем независимости

Жители Израиля отмечают 5 мая День независимости. Премьер страны Нафтали Беннет принял телефонный звонок от президента РФ. Российский лидер поздравил израильского политика и обсудил мировые события. Об этом написали на сайте Кремля.

«Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником — Днём независимости. Была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран», — сообщили в ведомстве.

Недавно между политиками Израиля и России разгорелся скандал. Глава МИД РФ Сергей Лавров уличил коллег в поддержке националистов на Украине. Журналисты RT оценили предысторию, причины и последствия конфликта между двумя странами. Они заявили, что разногласия стали «громом среди ясного неба».

«Учитывая, что за последние три десятилетия лидеры и дипломаты двух стран съели вместе не один пуд переговорной соли и в любых ситуациях демонстрировали способность проходить по лезвию ножа, искать общий язык, понимать и уважать позицию друг друга», — отметили они