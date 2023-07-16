Мир 16 июля 2023, 23:43 «Путин — стратег». Американский разведчик рассказал о планах России на Польшу Экс-разведчик ВС США Риттер: вопреки заверениям Запада России не нужна Польша РИА «Новости»

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Россия не хочет эскалации украинского конфликта и у нее нет намерений «идти на Польшу». Такое заявление в эфире канала U.S. Tour of Duty на YouTube сделал экс-разведчик Скотт Риттер, комментируя высказывания западных экспертов о том, что Российская Федерация собирается напасть на поляков.

«Россия не желает, чтобы конфликт вышел из-под контроля, нужно понимать, что [президент РФ] Владимир Путин — стратег», — сказал он.

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При этом военный уверен, что у россиян есть все основания для подобного шага, если бы Кремль захотел этого. И все же, по мнению Риттера, Россия прикладывает очень много усилий, чтобы как можно скорее прекратить украинский конфликт, но западные чиновники всеми силами стараются усугубить ситуацию.

Ранее экс-разведчик заявил, что Путин разгадал замысел украинского правительства по захвату Донбасса и Крыма, поэтому и нанес превентивный удар. А Минские договоренности нужны были Западу, что выиграть время для обучения блоком НАТО солдат ВСУ.