Путин: страхи перед возрождением СССР в постсоветских странах постепенно преодолеваются

По его словам, «преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно».

Также Путин выразил мнение, что не стоит торопиться с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в в составе которого сейчас находятся Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Он считает, что не нужно форсировать события, перепрыгивая какие-либо этапы развития, следует «двигаться постепенно, не спеша».

Также президент подчеркнул, что основа отношений в ЕАЭС — это компромиссы, которые работают, потому что достигаются на добровольной основе. «Это результат того, что мы не идем по пути давления, выкручивания рук», — отметил Путин.