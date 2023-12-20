Мир 20 декабря 2023, 18:47 Путин стал победителем года по версии The Wall Street Journal WSJ назвала Путина победителем года за стратегическое терпение РИА «Новости»

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Президента России Владимира Путина признали победителем 2023 года по версии газеты The Wall Street Journal (WSJ). Обозреватель Джерард Бейкер отметил, что укрепить свои позиции российскому лидеру помогло стратегическое терпение.

В материале подчеркнули, что контрнаступление ВСУ провалилось, а поддержка Украины со стороны западных стран ослабевает.

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«Путин продемонстрировал оппонентам жесткое преимущество стратегического терпения», — написал Бейкер.

В число победителей он также включил американского бизнесмена и миллиардера Илона Маска, который неоднократно негативно высказывался о непомерных аппетитах Украины, требующей финансовую помощь. Кроме того, предприниматель уличал власти республики в гонении на свободу слова.

Ранее журнал Time номинировал Путина на звание «Человек года». В прошлом году издание включило российского лидера в сотню самых влиятельных людей.