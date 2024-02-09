Мир 09 февраля 2024, 04:54 Путин сравнил разделение мира с биполярным расстройством Путин: мир болен и разделен на две части, как мозг при биполярном расстройстве Телеканал «360»

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Ситуация в мире напоминает тяжелую болезнь, которая разделила его на две части. Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону сравнил происходящее с состоянием мозга при биполярном расстройстве.

«Вы сказали, что мир разделяется на два полушария. Голова разделяется на два полушария: одно отвечает за одну сферу деятельности, другое — более креативное и так далее. Но это все-таки одна голова», — отметил он.

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Путин указал на необходимость мирового единства, что гарантирует общую безопасность. Она не должна быть рассчитана только на «золотой миллиард», подчеркнул президент России.

Только при выполнении этих условий, добавил глава государства, мир обретет стабильность и устойчивость, а события можно будет прогнозировать.

«А до тех пор, пока голова разделена на две части, это болезнь, тяжелое заболевание. Мир проходит через этот период», — высказал свою точку зрения Путин.

Он допустил, что «все это как-то соединить» удастся в том числе благодаря честной журналистике. Ее представители, заметил президент России, работают как врачи.