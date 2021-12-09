Путин сравнил происходящее в Донбассе с геноцидом

Президент России Владимир Путин заявил, что события в Донбассе напоминают геноцид. Об этом российский лидер сказал в четверг на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — сказал Путин, обращаясь к Кириллу Вышинскому. Слова главы государства привел ТАСС.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Олафа Шольца противодействовать политике России. По словам украинского посла, его страна возлагает большие надежды новое правительство ФРГ, особенно это касается политики в отношению к России, которая якобы готовится к войне. Мельник заявил, что ждет «холодного душа» для России.

Также Мельник выразил надежду, что Шольц выступит с дипломатической инициативой для прекращения оккупации Крыма и Донбасса, а также для предотвращения новой войны в Европе.