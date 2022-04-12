Путин сравнил фейк о расстреле в Буче с провокацией в Сирии

Провокацию с публикацией материалов о якобы массовом расстреле мирных жителей в украинском городе Буча можно сравнить с фейком о применении химического оружия в Сирии правительством Башара Асада. Об этом после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Изображали применение Асадом химоружия. А потом оказалось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — заявил президент.

Также Путин рассказал о ходе переговоров с Украиной, отметив, что страна отошла от договоренностей, которых достигла на встрече с российской делегацией в Стамбуле.

«Киев опять вернулся в тупиковую ситуацию», — сказал Путин.

Ранее российский лидер признался, что считает нынешнюю ситуацию на Украине трагедией, но подчеркнул, что в РФ не было выбора.

В начале апреля в Сети распространились фотографии и видео с убитыми в Буче. При этом на телах нет трупных пятен и следов окоченения. Появление материалов совпало с заходом в город сотрудников СБУ и украинской прессы.