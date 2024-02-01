Мир 01 февраля 2024, 18:23 Путин спрогнозировал сохранение углеводородной энергетики на долгие годы Путин: углеводородная энергетика останется с человечеством на десятилетия РИА «Новости»

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Работа по переходу на возобновляемую энергию в России продолжится, но и от углеводородов в ближайшие несколько десятков лет отказаться не получится. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения со студентами российских вузов на совещании, посвященном развитию кампусов.

Глава государства подчеркнул, что согласен с мнением, что добычу нефти, угля и газа нужно облагораживать, чтобы максимально сократить число вредных выбросов,

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«Но от углеводородной энергетики в ближайшие десятилетия, многие десятилетия, человечество никуда не денется», — подчеркнул Путин.

Президент обратился к одному из участников встречи — студенту энергетического вуза, отметив, что он правильно выбрал свою профессию, которая останется востребованной еще долгое время.

В ходе совещания о развитии в России студенческих кампусов президент России Владимир Путин назвал задачей стратегического уровня организации системы для карьерного роста и самореализации молодежи.

Он подчеркнул, что сегодня стране необходимы профессионалы с нравственными ориентирами.