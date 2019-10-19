Путин созвонился с Меркель. Они обсудили ситуацию в Сирии и саммит «нормандской четверки»

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Стороны пришли к соглашению, что необходимо выполнить Минские соглашения в обязательном порядке и урегулировать ситуацию с Сирии.

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«Подтверждена важность неукоснительного выполнения положений минского „Комплекса мер“ и договоренностей, достигнутых в ходе встреч на высшем уровне в „нормандском формате“. В первую очередь это относится к имплементации „формулы Штайнмайера“ в украинское законодательство», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Кремля.

Также в число первостепенных задач Путин и Меркель включили разведение военных на линиях соприкосновения Украины и Донбасса. Речь идет о территории у населенных пунктов Золотое и Петровское. Сейчас власти Киева «под различными предлогами отказывается отводить оттуда свои подразделения и военную технику».

«Формула Штайнмайера» подразумевает предоставление ДНР и ЛНР особого статуса и проведения выборов.

Во время переговоров стороны также договорились продолжить подготовку встречи «нормандской четверки» — России, Германии, Украины и Франции.

«Что касается возможного проведения очередного саммита „нормандской четверки“ — то он должен быть тщательно подготовлен и увенчаться конкретными результатами», — отметила пресс-служба.

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После вопроса Украины российский лидер и канцлер Германии обсудили тему Сирии.

«Достижение долгосрочной и устойчивой стабилизации в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения принципов единства и территориальной целостности страны. При этом должны быть учтены интересы каждой этноконфессиональной группы сирийского народа», — подчеркнул Путин.

Стороны отметили, что есть возможность добиться в Сирии политического урегулирования. В частности, в разговоре упомянули проведение первого заседания Конституционного комитета, которое состоится в конце октября в Женеве.

Военные действия на севере Сирии начались 9 октября после начала президентом Турции Реджепом Эрдоганом операции «Источник мира». Как заявлялось, она должна была превратить приграничную территорию в буферную зону без курдов. В дальнейшем ее планировали отдать сирийским беженцам.

США и Турция 17 октября договорились о приостановке операции и объявлении 120 часов тишины. За это время «Сирийским демократическим силам» нужно оставить территорию и уйти вглубь страны, а затем турецкой стороне завершить военные действия.