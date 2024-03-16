Мир 16 марта 2024, 19:57 Путин созвонился с Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о переговорах Путина и Лукашенко РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко 16 марта провели телефонные переговоры. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы республики.

Авторы сообщения уточнили, что на повестке переговоров Путина и Лукашенко были актуальные вопросы двусторонних отношений России и Белоруссии, а также ситуация в регионе.

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Ранее о телефонной беседе президента РФ с белорусским лидером сообщал представитель Кремля Дмитрий Песков, уточнило РИА «Новости». Деталей беседы он не привел.

Пресс-служба Кремля в последний раз сообщала о переговорах Путина и Лукашенко по телефону 2 марта. Тогда стороны подробно обсудили дальнейшего развитие дружественных российско-белорусских отношений и ключевые аспекты международной обстановки.