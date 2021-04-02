Путин созвонился с Лукашенко по телефону

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр поговорили по телефону. Они поздравили друг друга с Днем единения народов двух стран. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись теплыми поздравлениями по случаю общего праздника — Дня единения народов России и Белоруссии. Выражен обоюдный настрой на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений», — говорится в сообщении сайта.

Еще президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

Утром Путин поздравил Лукашенко письмом, в котором напомнил, что с момента подписания Договора об образовании Сообщества России и Белоруссии прошло 25 лет, и с тех пор многое удалось сделать для укрепления российско-белорусских связей.