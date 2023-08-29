Мир 29 августа 2023, 18:19 Путин совершит международный визит в октябре Bloomberg: в октябре Путин посетит форум «Один пояс, один путь» в Китае РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в октябре прилетит в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Российский президент Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетит Китай, где поучаствует в традиционном форуме в октябре», — указали в материале.

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Кремль готовит международные поездки Путина осенью. Он пообещал проинформировать о них в соответствующие сроки.

Ранее стало известно, что российский лидер не станет посещать саммит «Большой двадцатки» в Индии 9 и 10 сентября.

Президент по видеосвязи участвовал в работе саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге, Россию на мероприятии представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

В середине марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина, писал RT. В ответ представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не является участником Римского статута, следовательно, признает ордер ничтожным.