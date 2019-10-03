Путин сообщил о тысячах головорезов из Сирии, которых не пустили в Россию

Во время пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин сообщил, что операция ВКС в Сирии позволила предотвратить проникновение в страну сирийских боевиков.

Как сообщило RT, речь идет о тысячах боевиков.

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«Мы нанесли поражение уже практически побеждавшему на территории Сирии международному террористическому интернационалу, предотвратили возвращение, инфильтрацию в нашу страну и в соседние государства, с которыми у нас нет визового режима — у нас прозрачные границы, — предотвратили инфильтрацию сотен, а может, даже тысяч вооруженных головорезов», — сказал президент.

Путин сообщил, что за последние годы уровень насилия в Сирии снизился и удалось наладить отношения Дамаска с другими странами. Глава государства напомнил, что в 2015 году на «Валдае» обсуждалось начало российской операции в Сирии. По его словам, многие отнеслись к ней скептически, и не верили, что она окончится позитивно. Путин добавил, что некоторые зарубежные партнеры России пытались противодействовать проведению операции.

Президент отметил, что урегулирование ситуации в Сирии в дальнейшем может стать моделью разрешения подобных кризисов. Причем, следует действовать дипломатическими путями.

По мнению Путина, силовой сценарий является «крайне вынужденным исключением».