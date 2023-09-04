Мир 04 сентября 2023, 17:13 Путин сообщил о попытках атак дронами на «Турецкий поток» из украинских портов РИА «Новости»

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Россия многократно фиксировала попытки атак с беспилотников на «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым страна поставляет газ в Турцию. Удары производились из украинских портов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Предпринимаются попытки атак на „Турецкий поток“, на „Голубой поток“, по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России», — процитировал Путина ТАСС.

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Он указал на то, что российские корабли охраняют эти трубопроводные системы, но подвергаются постоянным ударам, в частности с помощью дронов.

Несмотря на все препятствия, в 2022 году Россия отправила в Турцию 21,5 миллиарда кубических метров газа по обоим газопроводам, а с января по август 2023-го — еще более 10 миллиардов кубометров. Россия и Турция продолжает тесное сотрудничество в газовой сфере, подчеркнул Владимир Путин на пресс-конференции.