Мир 22 августа 2023, 20:06 Путин сообщил о наращивании поставок продовольствия Глобальному Югу со стороны России Президент Путин: Россия наращивает поставки топлива и удобрений Глобальному Югу unsplash.com

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Россия последовательно наращивает поставки продовольствия, топлива и удобрений в страны Глобального Юга. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам делового форума БРИКС.

По словам главы государства, Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросу бесперебойного и надежного обеспечения мировых рынков энергоресурсами.

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«Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства Глобального Юга», — подчеркнул президент.

В 2022 году объем торговли агропродукцией между Россией и африканскими странами составил 6,7 миллиарда долларов, сообщил RT. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев ранее рассказал, что Россия безвозмездно отправит в шесть государств Африки 50 тысяч тонн зерна.