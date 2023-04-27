Мир 27 апреля 2023, 19:11 Путин сообщил о достигнутых договоренностях с Эрдоганом Путин: Россия и Турция договорились об углублении взаимодействия в экономике РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о развитии двусторонних отношений. По словам российского лидера, главной из договоренностей стало углубление взаимодействия в экономике и торговле.

Путин рассказал о содержании своего телефонного разговора с Эрдоганом во время церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую».

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«Помимо сотрудничества в сфере мирного атома, мы обсуждали актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений, в этой связи был достигнут ряд принципиально важных совместных договоренностей», — подчеркнул он.

По словам Путина, в ходе разговора с лидером Турции подняли тему углубления взаимодействия в экономике и торговле между странами. Также речь шла о стимулировании поступательного роста двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 миллиарда долларов.

Ранее глава государства заявил, что Турция войдет в клуб стран, производящих атомную электроэнергию. Он подчеркнул, что ранее в отношениях двух стран подобных проектов не было.