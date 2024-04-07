Мир 07 апреля 2024, 05:54 Путин согласится. Экс-канцлер Германии дал Шольцу совет по Украине Экс-канцлер ФРГ Шредер призвал партию Шольца разработать мирный план по Украине РИА «Новости»

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Немецкой социал-демократической партии Германии (СДПГ) следует активнее заниматься проработкой дипломатических вариантов решения украинского конфликта. Такое мнение выразил экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер в беседе с изданием Süddeutsche Zeitung.

«Мы (СДПГ — прим. ред.) должны позаботиться о том, чтобы все это (украинский конфликт — прим. ред.), так или иначе, закончилось», — сказал политик.

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Он прокомментировал действия главы парламентской фракции Рольфа Мютцениха, который выступил за заморозку конфликта, чтобы найти потенциальное дипломатическое решение. По словам Шредера, такой шаг позволит СДПГ вернуть себе авторитет в качестве антивоенной партии.

Политик отметил, что не только Германии, но и Франции следует выступить за диалог между Россией и Украиной. Он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин также заинтересован в мирном урегулировании ситуации.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что переговоры между РФ и Украиной провести необходимо. Однако диалог без участия России окажется бессмысленным.