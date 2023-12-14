Мир 14 декабря 2023, 13:09 Путин согласился с тезисом Бисмарка о войнах Путин согласился со словами Бисмарка, что войны выигрывают священники и учителя Телеканал «360»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин заявил, что согласен с высказыванием бывшего канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка о том, что войны выигрывают священники и учителя, а не полководцы. Об этом он сказал на прямой линии в Гостином Дворе.

«Это абсолютно точно и правильно. Вот это правильное воспитание молодого поколения в патриотическом духе, в хорошем смысле этих слов. Мы тоже начинаем делать это и продолжим дальше, это совершенно точно», — сказал Путин.

Реклама

Президент отметил, что одно дело посмотреть патриотическое кино или почитать книжку об этом, а совсем другое — передать на своем, личном примере.

«На личном примере — самое лучшее воспитание», — резюмировал Путин.

Ранее глава государства заявил, что задачи России по демилитаризации Украины остались актуальными. По его словам, мир настанет, когда российские войска достигнут поставленных целей в соседней стране.