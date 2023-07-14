Мир 14 июля 2023, 17:15 Путин согласился на продление зерновой сделки — СМИ AFP: президент Турции Эрдоган сообщил о согласии Путина на продление зерновой сделки РИА «Новости»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о согласии Владимира Путина на продление действия зерновой сделки, сообщило агентство France-Presse (AFP). По данным издания, решение якобы приняли даже несмотря на невыполнение российской части соглашения.

Турецкое агентство Anadolu прибегло к более нейтральной подаче новости. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него с Путиным «общие позиции» по зерновой сделке, отметили авторы статьи.

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Ранее Владимир Путин допустил, что Россия не продлит действие зерновой сделки. Глава государства отметил, что власти примут решение в течение пары дней.