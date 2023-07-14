14 июля 2023, 17:15
Путин согласился на продление зерновой сделки — СМИ
AFP: президент Турции Эрдоган сообщил о согласии Путина на продление зерновой сделки
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о согласии Владимира Путина на продление действия зерновой сделки, сообщило агентство France-Presse (AFP). По данным издания, решение якобы приняли даже несмотря на невыполнение российской части соглашения.
Турецкое агентство Anadolu прибегло к более нейтральной подаче новости. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у него с Путиным «общие позиции» по зерновой сделке, отметили авторы статьи.«Мы готовы принять господина Путина в Турции в августе. Мы согласны на продление Черноморского зернового коридора», — заявил президент.Турецкий лидер высказался и на тему возможного вступления страны в Евросоюз. По его словам, он обсудил вопрос с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, а также главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Оба подтвердили, что желают скорейшего присоединения к ЕС Турции, которая находится «у дверей» на протяжении 52 лет.
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Ранее Владимир Путин допустил, что Россия не продлит действие зерновой сделки. Глава государства отметил, что власти примут решение в течение пары дней.
Реджеп Эрдоган
Владимир Путин
зерновая сделка
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