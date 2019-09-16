Путин сменил посла России в Албании

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Афанасьева новым послом РФ в Албании. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Афанасьева Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Албания», — говорится в тексте указа.

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Афанасьев сменить на своем посту Александра Карпушина, который был главой российской дипмиссии в Албании с 2014 года.

Ранее новый посол России в Албании с 2005-го по 2010 годы возглавлял диппредставительство РФ в Эфиопии.

С 24 ноября 2010 года он работал директором Департамента информационного обеспечения МИД России.

Афанасьеву 64 года. В дипломатию он пришел в 1980-х годах.

Экс-посол в Албании Карпушин в 1990-х годах был советником-посланником Посольства России в Белоруссии, а 2004-го по 2011 год руководил посольством в Республике Кабо-Верде.