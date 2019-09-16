  • Путин сменил посла России в Албании

    16 сентября 2019, 14:31

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Афанасьева новым послом РФ в Албании. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
    Путин сменил посла России в Албании

    «Назначить Афанасьева Михаила Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Албания», — говорится в тексте указа.

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    Афанасьев сменить на своем посту Александра Карпушина, который был главой российской дипмиссии в Албании с 2014 года.

    Ранее новый посол России в Албании с 2005-го по 2010 годы возглавлял диппредставительство РФ в Эфиопии.

    С 24 ноября 2010 года он работал директором Департамента информационного обеспечения МИД России.

    Афанасьеву 64 года. В дипломатию он пришел в 1980-х годах.

    Экс-посол в Албании Карпушин в 1990-х годах был советником-посланником Посольства России в Белоруссии, а 2004-го по 2011 год руководил посольством в Республике Кабо-Верде.