Путин сядет напротив Зеленского на встрече в «нормандском формате»
Стали известны подробности встречи «нормандской четверки» в Париже. Переговоры пройдут в зале «Мюрат» Елисейского дворца. Об этом сообщил сайт Life.ru.
На встрече в «нормандском формате» президент России Владимир Путин будет сидеть напротив украинского лидера Владимира Зеленского. Французский коллега Эммануэль Макрон сядет справа от него, а канцлер Германии Ангела Меркель займет место слева.
Уже начались двусторонние встречи лидеров государств «нормандской четверки».
Напомним, сегодняшняя встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины посвящена урегулированию ситуации в последней. Предыдущая встреча в «нормандском формате» состоялась в октябре 2016 года.