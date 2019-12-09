  • Путин сядет напротив Зеленского на встрече в «нормандском формате»

    09 декабря 2019, 19:18

    Ирина Нагайникова

    Стали известны подробности встречи «нормандской четверки» в Париже. Переговоры пройдут в зале «Мюрат» Елисейского дворца. Об этом сообщил сайт Life.ru.

    На встрече в «нормандском формате» президент России Владимир Путин будет сидеть напротив украинского лидера Владимира Зеленского. Французский коллега Эммануэль Макрон сядет справа от него, а канцлер Германии Ангела Меркель займет место слева.

    Уже начались двусторонние встречи лидеров государств «нормандской четверки».

    Напомним, сегодняшняя встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины посвящена урегулированию ситуации в последней. Предыдущая встреча в «нормандском формате» состоялась в октябре 2016 года.