Путин сядет напротив Зеленского на встрече в «нормандском формате»

На встрече в «нормандском формате» президент России Владимир Путин будет сидеть напротив украинского лидера Владимира Зеленского. Французский коллега Эммануэль Макрон сядет справа от него, а канцлер Германии Ангела Меркель займет место слева.

Уже начались двусторонние встречи лидеров государств «нормандской четверки».

Напомним, сегодняшняя встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины посвящена урегулированию ситуации в последней. Предыдущая встреча в «нормандском формате» состоялась в октябре 2016 года.