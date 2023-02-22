Мир 22 февраля 2023, 07:54 Путин сделал очень много для реализации Минских соглашений — Песков Пресс-секретарь Песков: Путин, в отличие от Запада, сделал все для реализации «Минска-2» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Западные политики признали, что не собирались обеспечивать выполнение Минских соглашений. Президент России Владимир Путин, в отличие от них, сделал многое для реализации договоренностей, сказал в интервью ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент Путин сделал очень много и приложил очень много усилий для того, чтобы реализовать эти договоренности и вынудить украинскую сторону выполнить взятые на себя обязательства», — заявил он.

Реклама

По словам Дмитрия Пескова, теперь очевидно, что их не собирались выполнять — бывший канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президенты Франции Франсуа Олланд и Украины Петр Порошенко признались, что с самого начала не воспринимали переговоры всерьез и рассчитывали получить больше времени на подготовку киевского режима к нападению.

Реклама

Пресс-секретарь президента добавил, что Россия не планирует раскрывать, как проходили переговоры в Минске, и публиковать их стенограмму. Он объяснил, что так не делали прежде и не станут теперь.

Ангела Меркель ранее попалась на уловку пранкеров и заявила, что Минские соглашения дали Украине больше времени с 2014 до 2021 года на развитие.