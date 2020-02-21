Путин сделал Лукашенко «неожиданное предложение» по нефти
«Если мы получали в прошлом году от пошлины один миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов долларов. Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем. В том числе за счет премий [российским нефтяным] компаниям», — приводит агентство БелТА слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
В Кремле подтвердили, что Путин и Лукашенко созвонились и обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Президенты затронули вопрос реализации крупных совместных проектов.
Он добавил, что предложение российского президента Владимира Путина — это путь к развязке нефтяных споров между Москвой и Минском. Ранее Лукашенко согласился закупать в России нефть по мировым ценам, но пожаловался, что Москва требует премий для российских нефтяных компаний.