Путин сделал Лукашенко «неожиданное предложение» по нефти

Путин поговорил с Лукашенко по телефону о поставках нефти. Российский президент предложил компенсировать 300 миллионов долларов, которые Белоруссия потеряет из-за снижения пошлины. Компенсацию Минску предоставят за за счет премий российским нефтяным компаниям.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины один миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов долларов. Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем. В том числе за счет премий [российским нефтяным] компаниям», — приводит агентство БелТА слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Кремле подтвердили, что Путин и Лукашенко созвонились и обсудили сотрудничество в сфере энергетики. Президенты затронули вопрос реализации крупных совместных проектов.

Он добавил, что предложение российского президента Владимира Путина — это путь к развязке нефтяных споров между Москвой и Минском. Ранее Лукашенко согласился закупать в России нефть по мировым ценам, но пожаловался, что Москва требует премий для российских нефтяных компаний.