27 июня 2023, 18:35
Путин сделал для Белоруссии все, о чем его просили — Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: Путин сделал для страны все, о чем я просил
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский лидер Владимир Путин сделал для республики все, о чем он его просил. Об этом сообщило БелТА.
Лукашенко пояснил, что сейчас российская сторона поддерживает машиностроение в стране, готова оплачивать произведенную в республике сельскохозяйственную технику. Вместе с этим Белоруссия закупает российские газ и нефть за рубли, так отпала необходимость обменивать собственную валюту на доллары.
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«Должен отдать должное президенту Путину: все, что я просил, он сделал», — сказал белорусский лидер после церемонии вручения погон военнослужащим, говоря о союзничестве России и Белоруссии.
Ранее Лукашенко рассказал, что значительную часть ядерного оружия, запланированного к ввозу, уже доставили в Белоруссию. Он отметил, что лично несет ответственность за его сохранность, а также опроверг информацию иностранных СМИ о том, что якобы охранять ядерное оружие будет ЧВК «Вагнер».
Белоруссия
Александр Лукашенко
Владимир Путин
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