Путин назвал придурками тех, кто считает Дальний Восток балластом

Президент России Владимир Путин назвал придурками людей, которые считают Дальний Восток балластом для России. Это случилось во время встречи с властями Дальневосточного федерального округа в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун звучало, что это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний», — начал свою речь глава Якутии Айсен Николаев. Однако он тут же был прерван российским президентом.

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«Не знаю, какие придурки так говорят», — заявил Путин.

«Говорили, мы помним. Четверть века назад», — уточнил Николаев. Видео этого момента опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Российский лидер предложил главе Якутии все же сконцентрировать внимание на современных реалиях. Глава государства отметил, что Дальний Восток должен стать местом притяжения для россиян. Этот вопрос уже давно стоит на повестке дня, однако его нужно решить как можно скорее, заметил президент. Об этом сообщило РИА «Новости».

В сентябре 2018 года Путин поручил обеспечить жителей Дальнего Востока достойными зарплатами. Также, по его словам, местные власти должны дать возможность своим гражданам пользоваться качественными услугами.

«На всех уровнях власти нужно строить работу так, чтобы интересы и нужды, запросы людей всегда стояли во главе угла. В том числе в ходе реализации будущих крупных инвестиционных проектов», — заключил глава государства.