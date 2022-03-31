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    31 марта 2022, 16:24

    Путин: санкции против России готовили заранее, их ввели бы в любом случае

    Максим Зинкин

    Наложенные на Россию санкционные ограничения были бы введены в любом случае, вне зависимости от проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиастроения и авиасообщения.

    «Цель санкций — сдержать развитие России. Все санкции против России были заранее подготовлены», — заявил российский лидер.

    Путин подчеркнул, что нелегитимные санкции в отношении России вводились много лет.

    «От политики экономического давления на Россию Запад не откажется. И будет искать новые поводы для санкций. Рассчитывать на изменение подходов не стоит», — заявил он.

    Также президент подписал указ о рублевом расчете за поставки российского газа недружественным странам.