Путин: санкции против России готовили заранее, их ввели бы в любом случае

Наложенные на Россию санкционные ограничения были бы введены в любом случае, вне зависимости от проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиастроения и авиасообщения.

«Цель санкций — сдержать развитие России. Все санкции против России были заранее подготовлены», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что нелегитимные санкции в отношении России вводились много лет.

«От политики экономического давления на Россию Запад не откажется. И будет искать новые поводы для санкций. Рассчитывать на изменение подходов не стоит», — заявил он.

Также президент подписал указ о рублевом расчете за поставки российского газа недружественным странам.