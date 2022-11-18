18 ноября 2022, 15:21
Путин с Эрдоганом обсудили по телефону создание газового хаба
Кремль: президенты России и Турции Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону создание газового хаба, зерновую сделку и совместные проекты в атомной энергетике. Об этом сообщила на сайте Кремля.
«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба», — говорится в сообщении.
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В разговоре лидеры отметили положительную динамику торгово-экономических связей и планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике. Также обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в различных областях и договорились продолжить регулярные контакты на различных уровнях. Президенты в разговоре акцентировали также важность комплексного и полного выполнения зерновой сделки.
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Владимир Путин еще раз выразил искренние соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с недавним терактом в Стамбуле.
Ранее турецкий лидер заявил, что страны Запада во главе с Соединенными Штатами постоянно нападают на Россию, которая активно оказывает сопротивление. Он добавил, что Турция давно взяла на себя функции посредника в украинско-русскому конфликте.
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