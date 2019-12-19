Путин резко ответил «Би-би-си» на вопрос о вмешательстве в политику Британии

Журналист «Би-би-си» спросил президента Владимира Путина о том, как он относится к высказыванием премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в свой адрес. Российский лидер ответил, что уже привык реагировать на это должным образом.

«Что касается высказываний о России, обо мне — я давно привык к этому относиться соответствующим образом. Что это за отношение? Я знаю, в чем заключаются интересы моей страны. Кто бы и что бы обо мне ни говорил, [это] не имеет никакого отношения к фундаментальным задачам, в решении которых заинтересована Россия», — заявил Путин.

Он отметил, что нужно понимать, когда и в каком контексте делаются те или иные высказывания. Одно дело, когда они звучат от человека, который стремится к власти, другое — когда политик уже несет ответственность за свое государство.

«Джонсон оказался победителем, тоньше чувствовал настроения в британском обществе. Поэтому он победил», — резюмировал Путин.

Также он прокомментировал заявления Великобритании о вмешательстве России в ее внутренние дела.

«Вы высказываете свою позицию о том, что происходит в нашей стране. Оставляем за собой право высказывать [мнение] о том, что происходит у вас. Мне кажется, к вмешательству это не имеет отношения», — ответил президент РФ.

Большая пресс-конференция Владимира Путина началась в Москве в 12:00. Президент уже ответил на вопросы о благосостоянии россиян, мигрантах, домашнем насилии, а также обсудил с журналистами другие темы.