Мир 19 февраля 2024, 18:18 Путин разрешил Экспобанку купить акции HSBC Bank Президент Путин позволил Экспобанку приобрести 100% долей HSBC Bank РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин разрешил Экспобанку приобрести 100% долей в «Эйч-эс-би-си банке» у HSBC Europe B.V. Распоряжение разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Разрешить совершение акционерным обществом „Экспобанк“ сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале „Эйч-эс-би-си банк (РР)“», — указано в документе.

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Группа HSBC приостановила обслуживание входящих и исходящих переводов для корпоративных клиентов из России и Белоруссии осенью 2023 года. Решение приняли, чтобы «минимизировать операционное воздействие» на страны. Однако один из бизнес-руководителей, имеющий дело с российскими компаниями, идею не поддержал.

До этого компания HSBC приобрела подразделение недавно обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank в Великобритании. Стороны заключили сделку при содействии Банка Англии.