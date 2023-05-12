12 мая 2023, 00:53
«Путин разберет нас на части». Британцев возмутило решение Сунака передать ВСУ дальнобойные ракеты
Читатели DM: Путин разберет Великобританию на части из-за отправки ракет Storm Shadow ВСУ
Власти Великобритания решили обеспечить украинскую армию крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью поражения 250 километров. Читатели Daily Mail негативно оценили намерение британского правительства, отметив, что Россия не оставит его без серьезного ответа.
«Наше руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу», — написал один из комментаторов.
Реклама
«Путин разберет нас на части. Скоро нам будет не до смеха», — заявил другой пользователей.
«Британия напрашивается на неприятности», — отметил участник дискуссии.
«Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове», — написали возмущенные британцы.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил планы, связанные с поставками Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Киевский режим пообещал использовать ракеты только на собственной территории.
В Кремле заявили, что российские власти негативно отнесутся к поставкам подобного оружия ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять, какие именно меры могут принять военные.
Великобритания
Ракеты
Россия
Украина
Реклама
Реклама