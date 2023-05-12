Мир 12 мая 2023, 00:53 «Путин разберет нас на части». Британцев возмутило решение Сунака передать ВСУ дальнобойные ракеты Читатели DM: Путин разберет Великобританию на части из-за отправки ракет Storm Shadow ВСУ РИА «Новости»

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Власти Великобритания решили обеспечить украинскую армию крылатыми ракетами Storm Shadow с дальностью поражения 250 километров. Читатели Daily Mail негативно оценили намерение британского правительства, отметив, что Россия не оставит его без серьезного ответа.

«Наше руководство потеряло рассудок и должно быть арестовано за создание угрозы стране и народу», — написал один из комментаторов.

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«Путин разберет нас на части. Скоро нам будет не до смеха», — заявил другой пользователей.

«Британия напрашивается на неприятности», — отметил участник дискуссии.

«Власти полны решимости втянуть нас в войну, нарисовав большую мишень на нашей голове», — написали возмущенные британцы.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил планы, связанные с поставками Украине дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow. Киевский режим пообещал использовать ракеты только на собственной территории.

В Кремле заявили, что российские власти негативно отнесутся к поставкам подобного оружия ВСУ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он не стал уточнять, какие именно меры могут принять военные.