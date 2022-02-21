Путин рассказал об обещании Байдена не брать Украину в НАТО «завтра»

Американский президент Джо Байден заверил, что Украину не собираются «завтра» принимать в НАТО. Об этом в ходе заседания Совбеза РФ сообщил президент РФ Владимир Путин, передал ТАСС.

«Вот со своими коллегами как раз разговариваю на этот счет. И американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать „завтра“. Более того, возможен какой-то мораторий», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Байден также допустил возможность моратория на принятие Украины в Альянс.

Но такой мораторий — не уступка, а лишь часть плана Запада по подготовке Украины к вступлению в НАТО, убежден российский лидер.

Путин указал, что если Украина станет членом НАТО, то угрозы от такого соседства для России возрастут многократно. Президент РФ напомнил, что в соответствии с пятой статьей натовского договора, если какая-либо из стран Альянса подвергнется нападению, все остальные страны военного блока обязаны воевать на ее стороне. А поскольку никто не признает результаты народного референдума в Крыму 2014 года, а власти Украины настаивают, что полуостров является ее территорией, это представляет реальную угрозу.

Путин также высказался о госперевороте, который случился на Украине в 2014 году. Он назвал его кровавым и неконституционным.