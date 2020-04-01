Путин рассказал о возможном всплеске цен на нефть

Сильный ценовой всплеск на черное золото неизбежен, если отрасль недофинансировать и прекратить работу на новых месторождениях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Это всех беспокоит, должно беспокоить и потребителей, потому что если отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям, то тогда всплеск, очень сильный ценовой всплеск на рынке неизбежен, это тоже никому не нужно», — указал глава государства на телесовещании с кабмином, которое прошло сегодня.

Во вторник, 31 марта министры энергетики США и России обсудили по телефону цены на нефть. Глава американского ведомства Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились продолжать диалог.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дальнейшее снижение стоимости нефти сильно ударит по обычным жителям Саудовской Аравии.