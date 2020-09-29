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    29 сентября 2020, 12:15

    Путин рассказал о восстановлении транспортного сообщения с Белоруссией

    Андрей Иванов

    Москва и Минск сейчас работают над восстановлением транспортного сообщения между странами, которое прервалось из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии Форума регионов РФ и Белоруссии.
    Путин рассказал о восстановлении транспортного сообщения с Белоруссией

    «Сейчас предпринимаются усилия по нормализации прерванного карантином транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Рассчитываю, что это послужит активизации прямых межрегиональных обменов по всем направлениям, станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере», — приводит «Интерфакс» слова Путина.

    В сентябре Россия восстановила авиасообщение с Белоруссией, которое приостановили в марте из-за разгула коронавируса. Самолет будет летать из Москвы в Минск пока раз в неделю.

    Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что возобновить транспортное сообщение с соседней республикой в полной мере мешает эпидемическая ситуация. Он выразил надежду, что в будущем ситуация изменится и в Белоруссию можно будет ездить на поезде и на машине.

    Новости SMI.FM