Путин рассказал о восстановлении транспортного сообщения с Белоруссией

Москва и Минск сейчас работают над восстановлением транспортного сообщения между странами, которое прервалось из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии Форума регионов РФ и Белоруссии.

«Сейчас предпринимаются усилия по нормализации прерванного карантином транспортного сообщения между Россией и Белоруссией. Рассчитываю, что это послужит активизации прямых межрегиональных обменов по всем направлениям, станет важным шагом к возобновлению полномасштабных контактов в культурно-гуманитарной сфере», — приводит «Интерфакс» слова Путина.

В сентябре Россия восстановила авиасообщение с Белоруссией, которое приостановили в марте из-за разгула коронавируса. Самолет будет летать из Москвы в Минск пока раз в неделю.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что возобновить транспортное сообщение с соседней республикой в полной мере мешает эпидемическая ситуация. Он выразил надежду, что в будущем ситуация изменится и в Белоруссию можно будет ездить на поезде и на машине.