Мир 23 ноября 2023, 15:55 Путин рассказал о целях операции ОДКБ «Наемник» Путин: операция ОДКБ «Наемник» по борьбе с терроризмом продолжается РИА «Новости»

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Страны — участницы Организации Договора о коллективной безопасности последовательно продолжают борьбу с терроризмом, заявил президент России Владимир Путин. Отдельно он отметил проведение операции ОДКБ под названием «Наемник», сообщило РИА «Новости».

О целях и задачах этой операции Путин напомнил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске.

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«[Операция „Наемник“ направлена] на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», — пояснил президент России.

Путин подчеркнул, что сотрудничество стран по линии спецслужб и правоохранительных органов последовательно укрепляется год от года.

Позиция всех государств — членов ОДКБ неизменна, указал он. Все они не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира.