04 июля 2023, 11:29
Путин рассказал о принципах ШОС в построении миропорядка
Путин заявил, что ШОС привержена построению миропорядка на международном праве
Принципы Шанхайской организации сотрудничества привержены формированию мирового порядка, основанного на международном праве. Об этом на саммите ШОС в формате видеоконференции сказал президент России Владимир Путин.
«ШОС твердо привержена к формированию равноправного и справедливого мирового порядка, основанного на международном праве при центральной роли Организации объединенных наций», — заявил он.
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Путин отметил, что Россия поддерживает проект совместной декларации по итогам саммита ШОС, в котором отразят консолидированные подходы членов организации к международным вопросам.
Кроме того, глава государства отметил, что против России развязали гибридную войну. По его словам, в связи с этим в мире происходит деградация глобальной системы коллективной безопасности и обостряются геополитические противоречия.
Россия
Владимир Путин
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