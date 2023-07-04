Важное 04 июля 2023, 11:29 Путин рассказал о принципах ШОС в построении миропорядка Путин заявил, что ШОС привержена построению миропорядка на международном праве РИА «Новости»

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Принципы Шанхайской организации сотрудничества привержены формированию мирового порядка, основанного на международном праве. Об этом на саммите ШОС в формате видеоконференции сказал президент России Владимир Путин.

«ШОС твердо привержена к формированию равноправного и справедливого мирового порядка, основанного на международном праве при центральной роли Организации объединенных наций», — заявил он.

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Путин отметил, что Россия поддерживает проект совместной декларации по итогам саммита ШОС, в котором отразят консолидированные подходы членов организации к международным вопросам.

Кроме того, глава государства отметил, что против России развязали гибридную войну. По его словам, в связи с этим в мире происходит деградация глобальной системы коллективной безопасности и обостряются геополитические противоречия.