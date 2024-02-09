Мир 09 февраля 2024, 03:51 Путин рассказал о последнем разговоре с Байденом Путин: последний разговор с Байденом был еще до начала спецоперации РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин последний раз разговаривал с главой Белого дома Джо Байденом еще до начала спецоперации. Содержание беседы российский лидер раскрыл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Когда я с ним разговаривал, это было до начала специальной военной операции, естественно, и я, кстати, ему тогда <…> сказал: „Считаю, что вы совершаете огромную ошибку исторического масштаба, поддерживая все, что происходит на Украине, отталкивая Россию“», — вспомнил он.

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Путин отметил, что неоднократно высказывал свою точку зрения американскому президенту. После февраля 2022 года, уточнил президент России, с Байденом он не говорил. Тем не менее, по словам российского лидера, определенные контакты с американской стороной есть.

Путин не стал вдаваться в подробности разговоров с президентом США, но подчеркнул, что тот финансирует Украину.