Путин рассказал о поразившем его факте из истории войны

Владимир Путин рассказал, что постоянно изучает историю войны и родного Ленинграда. На днях он вычитал в архивных документах факт, который удивил даже его. Оказалось, что умирающие от голода ленинградцы за время блокады сдали для нужд фронта 144 тонны крови.

«Сам не знал. Только что, несколько дней назад обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — поделился Путин во время церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле. Его слова приводит РИА «Новости».

Российский президент напомнил, что ленинградцы без тепла и воды продолжали работать, заниматься наукой и искусством. Путин прилетел 23 января в Израиль с однодневным визитом на форум «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». Он открыл монумент «Свеча памяти» в парке «Сакер» Иерусалима. Памятник посвящен жителям блокадного Ленинграда.

До этого руководитель России встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и мамой осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.