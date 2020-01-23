Путин рассказал о поразившем его факте из истории войны
«Сам не знал. Только что, несколько дней назад обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — поделился Путин во время церемонии открытия памятника героям блокадного Ленинграда в Израиле. Его слова приводит РИА «Новости».
Российский президент напомнил, что ленинградцы без тепла и воды продолжали работать, заниматься наукой и искусством. Путин прилетел 23 января в Израиль с однодневным визитом на форум «Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом». Он открыл монумент «Свеча памяти» в парке «Сакер» Иерусалима. Памятник посвящен жителям блокадного Ленинграда.
До этого руководитель России встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и мамой осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар.