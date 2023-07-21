Мир 21 июля 2023, 16:15 Путин рассказал о подарке Сталина полякам Президент Путин назвал западные территории Польши подарком Сталина РИА «Новости»

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Западные территории Польши стали подарком стране со стороны бывшего лидера Советского Союза Иосифа Сталина. Об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил президент России Владимир Путин.

«Именно благодаря позиции Сталина, благодаря Советскому Союзу Польша получила значительные западные земли Германии», — сказал он.

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По его словам, до этого Запад позволил Германии забрать польские территории «на съедение», но СССР восстановил суверенитет Польши. Глава государства не исключил, что польские власти забыли об этом.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил Путину, что Польша намерена в будущем разместить воинские подразделения в западной части Украины.

В ответ президент заметил, что эта информация уже проскакивает в иностранной прессе. Причем речь идет не о батальонах наемников, а именно о регулярных частях армии Польши.