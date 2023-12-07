Мир 07 декабря 2023, 18:08 Путин рассказал о направлениях сотрудничества России и Ирана Путин: Россия и Иран активно работают в энергетике РИА «Новости»

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Россия и Иран активно работают по многим направлениям, в том числе в энергетической сфере. На это указал президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Эбрахимом Раиси, которая проходит в Москве.

«У нас большие инфраструктурные проекты», — сказал глава государства.

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По словам Путина, Россия и Иран после продолжительных обсуждений перейдут к непосредственному строительству железной дороги Решт — Астара на территории Ирана в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг».

Кроме того, страны укрепляют взаимодействие по гуманитарной линии. В частности, в России учатся «значительное количество» студентов из Ирана, добавил президент.

Соглашение о строительстве железной дороги подписали в мае 2023 года. Протяженность железной дороги составит 162 километра. Ожидается, что Решт— Астара поможет диверсифицировать транспортные потоки.

Ранее Путин заставил президента Ирана улыбнуться, пошутив про возвращение из Саудовской Аравии на самолете. По словам российского президента, он хотел приземлиться в Тегеране, но ему сообщили, что Раиси сам собирается лететь в Москву.