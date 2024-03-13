Мир 13 марта 2024, 10:07 Путин рассказал о действиях России, если войска США появятся на Украине Путин: войска США на Украине будут восприняты Россией как интервенты РИА «Новости»

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В случае появления войск США на Украине, Россия будет считать их интервентами. В Вашингтоне это понимают, заявил президент Владимир Путин в эфире «Россия 1».

Власти США утверждали, что не планируют отправлять своих солдат на Украину, напомнил глава государства.

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«Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты», — добавил Путин.

Поэтому в России к американцам на Украине отнесутся соответствующим образом, подытожил президент.

Ранее Путин заявил, что страна должна себя защитить, поскольку на мировой арене с ней перестанут считаться. И сейчас Россия находится на стратегическом пути своего развития — экономика демонстрирует стабильность, укрепляются оборонные возможности, народ стал единым.