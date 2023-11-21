Мир 21 ноября 2023, 21:15 Путин рассказал о будущих шагах России по урегулированию конфликта Израиля и Палестины Путин: РФ инициирует в БРИКС продолжение контактов по ситуации в секторе Газа РИА «Новости»

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Россия во время своего председательства в БРИКС в 2024 году намерена инициировать контакты по урегулированию конфликта Израиля и Палестины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе внеочередного саммита организации. Мероприятие состоялось в формате видеосвязи.

Путин подчеркнул, что Россия занимает неизменную позицию, которая носит последовательный и неконъюнктурный характер.

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«Мы призываем объединить усилия международного сообщества, направленные на деэскалацию обстановки», — сказал президент, указав на важность прекращения огня и поиск политического урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ключевую роль в этом, по его словам, могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона. По оценке президента России, по большому счету, самой актуальной задачей остается достижение по-настоящему долгосрочного и устойчивого перемирия.

«Важно <…> не допустить втягивания в войну на Ближнем Востоке других государств и какого-либо расширения географии конфликта, а также сохранить хрупкий межконфессиональный мир», — подчеркнул он.

На фоне этого, как указал Путин, крайне полезным было бы продолжение обсуждения темы палестино-израильского противостояния в рамках БРИКС.

«Если нет возражений, уважаемые коллеги, то в ходе предстоящего в следующем году российского председательства в Объединении будем инициировать возможные контакты <…> по данной проблематике», — заключил президент России.