Путин рассказал, как Россия уберегла экономику от рецессии

Россия смогла избежать рецессии благодаря ответственному отношению к госфинансам, мерам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков и сбалансированной макроэкономической политике. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время выступления на БРИКС.

Путин прилетел в Бразилию на саммит БРИКС Подробнее

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», — сказал Путин во время закрытия делового форума в Бразилии. Его процитировало РИА «Новости».

Президент РФ подчеркнул, что российская власть не считает, что существующие темпы прироста ВВП достаточны. Поэтому она старается сделать наиболее комфортные условия для новых капиталовложений. В частности, идет работа над созданием современной инфраструктуры и упрощением регуляторных норм. Кроме того, Путин напомнил, что Всемирный банк в октябре 2019 года в очередной раз улучшил оценки делового и инвестиционного климата в России.

В рамках форума БРИКС Владимир Путин уже провел встречу с президентом Китая Си Цзиньпином. «Мне очень приятно встретиться с вами вновь», — заявил Путин. Его в своем Telegram-канале процитировал журналист президентского пула Дмитрий Смирнов.

Источник фото: Telegram-канал «Пул №3

Также глава российского государства поприветствовал премьер-министра Индии Нарендру Моди.

Источник фото: Telegram-канал «Пул № 3

Членами БРИКС являются Бразилия, Россия. Индия, Китай и ЮАР. Эти государства вместе формируют 31% мирового ВВП.