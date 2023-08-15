Мир 15 августа 2023, 10:33 Путин раскрыл тактику Запада на Украине Президент Путин: Запад пытается разжечь конфликт на Украине и втянуть другие страны РИА «Новости»

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Ситуация на Украине стала примером политики подливания масла в огонь. Коллективный Запад попытался разжечь конфликт еще сильнее и вовлечь в него другие страны, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Глава государства обратил внимание на то, что, несмотря на формирование многополярного мироустройства, отдельные страны продолжили раздувать очаги застарелых конфликтов и провоцировать новые. Их цель – стравливать народы, принуждать подчиняться и отдавать свои ресурсы. Владимир Путин сказал, что точки напряженности по всему миру создал Запад.

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«К чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видно и на примере Украины. <…> делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — объявил он.

Киевский режим, по словам президента, снабдили миллиардами долларов, техникой и боеприпасами, отправили на Украину советников и инструкторов. Владимир Путин призвал мировое сообщество объединиться, чтобы устранить конфронтацию и обеспечить стабильность.