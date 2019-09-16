Путин раскрыл детали переговоров с Эрдоганом

Путин и Эрдоган начали переговоры в Анкаре Подробнее

«Сейчас разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям», — рассказал Путин после завершения переговоров с Эрдоганом.

Он также добавил, что обсудил с коллегой «острые моменты», в частности ситуацию в Идлибской зоне и Заевфратье. Кроме того, Путин подчеркнул, что уже практически закончено формирование Конституционного комитета Сирии, который займется подготовкой новой конституционной реформы.

Владимир Путин прибыл в Анкару 16 сентября в рамках саммита по по урегулированию ситуации в Сирии. Вооруженный конфликт в этой стране начался в 2011 году и продолжается до сих пор. Россия оказывает САР военную помощь начиная с 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада. В 2017 году объявили о победе над ИГИЛ* на территории Сирии и Ирака, но зачистка от боевиков в некоторых районах пока не закончена.

ИГИЛ* — террористическая организация, запрещенная в РФ.