Мир 26 июня 2023, 23:47 Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ в связи с попыткой мятежа в РФ РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с лидером Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Коллега из ОАЭ хотел услышать оценки ситуации в России после попытки вооруженного мятежа 24 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении сказано, что разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны. После того как глава ОАЭ услышал достаточно информации о случившемся, он полностью поддержал действия российского правительства в сложившейся ситуации.

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Помимо этого лидеры двух государств обсудили ряд актуальных вопросов будущего развития сотрудничества после переговоров 16 июня на полях ПМЭФ-2023. Кроме того, президент РФ поздравил эмиратского коллегу с наступающим праздником Курбан-байрам.

Ранее компания «Смарт» из Долгопрудного подписала два экспортных контракта с партнерами из ОАЭ и Таиланда. Соглашения были заключены благодаря участию в международной выставке пищевой промышленности Gulfood 2023, проведенной в Объединенных Арабских Эмиратах.