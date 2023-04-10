Важное 10 апреля 2023, 11:54 Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Путин обсудил экономическое сотрудничество с президентом Киргизии Жапаровым РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, обсудив партнерство двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин и Жапаров обсудили ряд практических аспектов дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной, финансовой и торгово-экономической областях», — сообщили в Кремле.

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Также стороны затронули вопросы взаимодействия государств в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

«Главы государств условились о продолжении личных контактов и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-киргизских союзнических отношений», — добавили в Кремле.

Ранее стало известно, что к 2025 году Россия отменит международный сотовый роуминг с Киргизией, Казахстаном и Арменией.