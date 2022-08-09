Путин провел телефонный разговор с президентом Израиля

Во вторник президент Владимир Путин поговорил по телефону с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая роль Красной армии в победе над нацизмом и в спасении еврейского народа от истребления.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, сообщили в Кремле.

«Обсужден ряд вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом богатого исторического наследия российско-израильских отношений. В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной Армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», — заявили в пресс-службе Кремля.

Там добавили, что Путин и Герцог затронули тему деятельности еврейского агентства «Сохнут» в России. Лидеры двух стран подтвердили, что этот вопрос будут обсуждать соответствующие ведомства РФ и Израиля.

Отношения Израиля и России находятся в «разгаре опасного кризиса», заявил бывший израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он призвал скорее выйти из этой ситуации.