Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президент РФ Владимир Путин обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии, Ливии и на Украине. Разговор состоялся 17 декабря по инициативе французской стороны.

Как сообщила газета «Известия», главы государств затронули вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины. Путин подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов. В частности, правовое оформление особого статуса Донбасса.

Он также рассказал своему собеседнику о выполнении российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии и в провинции Идлиб.

Оба президента отметили необходимость разрешения кризиса в Ливии политико-дипломатическим путем, и поддержание посреднических усилий ООН и ФРГ в мирных переговорах.

По данным пресс-службы Кремля, Путин и Макрон договорились о продолжении двусторонних контактов на различных уровнях.