17 марта 2023, 18:04
Путин провел телефонные переговоры с президентом Боливии
Кремль: Владимир Путин провел переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Боливии Луисом Арсе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили основные направления развития двусторонних отношений, в том числе в области высоких технологий, научно-образовательной, энергетической и торгово-экономической сферах.
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Путин и Арсе договорились об активизации контактов на различных уровнях, выразив настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.
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В Кремле подчеркнули, что диалог состоялся по инициативе боливийской стороны.
В сентябре 2022 года Арсе, выступая на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что у него отличные отношения с Путиным.
В феврале 2023 года Россия и Боливия договорились перейти на расчеты в национальных валютах в торговых операциях. Между странами открыли прямые корреспондентские счета в боливиано и рублях.
Россия
Владимир Путин
Боливия
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