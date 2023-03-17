Мир 17 марта 2023, 18:04 Путин провел телефонные переговоры с президентом Боливии Кремль: Владимир Путин провел переговоры с президентом Боливии Луисом Арсе РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Боливии Луисом Арсе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудили основные направления развития двусторонних отношений, в том числе в области высоких технологий, научно-образовательной, энергетической и торгово-экономической сферах.

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Путин и Арсе договорились об активизации контактов на различных уровнях, выразив настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

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В Кремле подчеркнули, что диалог состоялся по инициативе боливийской стороны.

В сентябре 2022 года Арсе, выступая на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что у него отличные отношения с Путиным.

В феврале 2023 года Россия и Боливия договорились перейти на расчеты в национальных валютах в торговых операциях. Между странами открыли прямые корреспондентские счета в боливиано и рублях.