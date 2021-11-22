Путин провел переговоры с премьером Италии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительственного Дворца Киджи.

В ходе беседы политики обсудили вопрос миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Также беседа коснулась Украины и ситуации с энергоносителями, передал RT.

«Премьер-министр Марио Драги сегодня провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В центре переговоров были миграционный кризис на границе между Польшей и Белоруссией, динамика цен на энергоносители и ситуация на Украине», — заявили в ведомстве.